Va sul pianerottolo di casa della ex e minaccia di morte lei e il nuovo fidanzato

Si è recato davanti a casa della sua ex e, dalla strada, ha cominciato a gridare contro di lei, insultandola e minacciando di morte sia lei sia il nuovo fidanzato, che in quel momento si trovava nell'abitazione. Poi è entrato nell'edificio e ha raggiunto il pianerottolo, provando a forzare la porta dell'appartamento.

E' successo a Pioltello, nel quartiere Satellite, nel pomeriggio di lunedì 25 novembre. La donna ha chiamato disperatamente il numero di emergenza 112 facendo accorrere sul posto i carabinieri del radiomobile di Cassano d'Adda. L'uomo non era ancora riuscito a entrare nell'appartamento della sua ex ed è stato arretato sul posto e portato in caserma.

Durante gli accertamenti si è scoperto che il bruto, un 27enne dell'Ecuador regolarmente residente a Pioltello, ha precedenti penali. Nel mese di dicembre del 2018 la donna (una 29enne connazionale) lo aveva denunciato decidendo di separarsi definitivamente da lui. Al termine degli accertamenti l'ecuadoregno è stato portato a San Vittore.