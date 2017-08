Era ai domiciliari e continuava a spacciare droga: arrestato

Era ai domiciliari e, a casa sua, conservava dosi di droga e il materiale per confezionarla. I carabinieri gli hanno trovato anche un'anomala quantità di denaro, circa 200 euro in contanti. E' successo nella mattinata di mercoledì 40 agosto a Pioltello, nel popolare quartiere Satellite, ad opera dei militari della tenenza cittadina.

In pratica, nonostante la condanna (sempre per stupefacenti), continuava a spacciare, probabilmente dall'appartamento. I carabinieri, durante un ordinario controllo nella sua abitazione di via Cimarosa 3, hanno trovato 29 grammi di marijuana e 9 grammi di cocaina, come detto già suddivisi in dosi singole, nonché il denaro e un bilancino di precisione.

Il 40enne (tunisino di nazionalità) è stato quindi arrestato. Il giudice del rito direttissimo ha poi convalidato l'arresto, disponendo la custodia a San Vittore.