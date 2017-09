Spaccia vicino al Lago Malaspina e tenta di scappare, arrestato dai carabinieri

Era nei pressi di Lago Malaspina, a Limito di Pioltello, sabato pomeriggio. Alla vista di una pattuglia di carabinieri a provato a darsela a gambe a piedi, tentando anche di disfarsi di un involucro di plastica gettato sul tetto di un casolare.

I militari lo hanno raggiunto e fermato. Nel sacchetto, recuperato successivamente, c'erano tredici dosi di cocaina per un totale di circa sette grammi, che sono stati sequestrati insieme a 55 euro nel portafogli dell'uomo, un 33enne albanese senza fissa dimora e incensurato.

Il 33enne è stato portato in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, prevista per la mattinata di lunedì 11 settembre presso il Tribunale di Milano. Risponde di spaccio.