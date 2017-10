Irruzione nel "fortino" occupato di Pioltello, cinque denunciati per spaccio

Irruzione al "fortino" di piazza Garibaldi 16, a Seggiano di Pioltello, giovedì mattina, da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, il cui comandante (il capitano Giuseppe Verde) era presente sul posto per coordinare l'operazione. Il risultato è di cinque marocchini denunciati e accompagnati in questura per avviare le procedure di espulsione dal Paese.

I militari hanno colpito in particolare un appartamento al quinto piano dello stabile, occupato abusivamente, sorprendendo i cinque uomini (fra i venti e i trent'anni). Questi hanno cercato d'impedire ai carabinieri l'ingresso in casa e, contemporaneamente, hanno lanciato dalla finestra un involucro poi recuperato (era finito sul tetto di un box), che conteneva 45 grammi di cocaina.

Durante il sopralluogo nell'appartamento, i tecnici dell'Enel hanno accertato l'allaccio abusivo al servizio elettrico. Dopo lo sgombero la palazzina è stata messa in sicurezza chiudendo le utenze del gas e la porta d'ingresso. I cinque marocchini saranno probabilmente espulsi dall'Italia. Per il momento sono stati comunque denunciati per l'allaccio abusivo all'elettricità e per spaccio di droga.