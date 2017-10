Lite durante la partita all'oratorio: ragazzino di 15 anni picchiato selvaggiamente dal branco

Violenza e sangue all'oratorio di via del Santuario a Seggiano, frazione del comune di Pioltello.

Giovedì sera, secondo quanto riferisce "La Martesana", un ragazzino di quindici anni sarebbe stato picchiato selvaggiamente da altri coetanei - almeno tre - proprio all'interno della struttura della parrocchia.

Tutto sarebbe nato per una banale discussione durante una partita di calcetto, ma in un attimo quella che sembrava una "normale" lite si è trasformata in una folle aggressione.

Un quindicenne - sembra si tratti di un ragazzo già noto per i suoi modi violenti - avrebbe colpito il coetaneo con un pugno al volto e, quando la vittima era già a terra, avrebbe continuato a sferrargli calci alla testa. Al pestaggio, interrotto soltanto dall'arrivo di alcuni genitori, avrebbero poi preso parte altri due giovanissimi, tutti fuggiti.

Il ferito, che per qualche minuto ha anche perso i sensi, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Cernusco, dove si trova ancora in osservazione in condizioni comunque non preoccupanti.

In oratorio hanno lavorato a lungo i carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni e visionato le immagini delle telecamere. I tre giovanissimi aggressori sarebbero già stati identificati e la loro posizione è ora al vaglio dei militari.

L'aggressione, un pestaggio in piena regola, ha scosso molto i genitori di Seggiano, che martedì saranno ricevuti dal sindaco Ivonne Cosciotti per parlare insieme dell'accaduto.