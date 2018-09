Pioltello, litigano a lavoro e "regolano i conti" in piazza: maxi rissa con catene e coltello

Maxi rissa lunedì pomeriggio a Pioltello. Poco dopo le 17 - in via Cilea, pieno quartiere Satellite - a sfidarsi sono stati sei uomini, tutti cittadini pakistani regolari in Italia.

Il gruppo, stando a quanto finora appreso dai carabinieri, si è ritrovato in strada dopo un appuntamento che due di loro - entrambi facchini - si erano dati nei giorni precedenti, quando avevano discusso per motivi di lavoro.

I sei - tutti uomini tra i ventuno e i quaranta anni - si sono presentati in piazza armati di spranghe, catene e un coltello e se le sono date di santa ragione. A interrompere la rissa sono stati i carabinieri, che hanno fermato cinque di loro, mentre il pakistano armato di coltello è per ora riuscito a fuggire.

Per loro sono scattate le manette e sono tutti stati visitati al pronto soccorso di Cernusco sul Naviglio, dove hanno avuto prognosi tra i cinque e i dieci giorni per le ferite riportate.