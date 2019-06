Raccolta differenziata: a Pioltello arriva il "tutor di condominio"

Poca raccolta differenziata? Arriva il "tutor condominiale": una figura che, almeno nelle aspettative, dovrebbe "monitorare" la raccolta nello stabile in cui vive, facendo da "guida" per i suoi vicini di casa e aiutandoli a differenziare i rifiuti. L'idea è del Comune di Pioltello, che pure, secondo il sito dell'Ispra, nel 2017 (ultimo dato disponibile) poteva vantare una quota di differenziata rispetto ai rifiuti urbani totali del 62,42%.

I volontari aspiranti "tutor" faranno un corso organizzato dal Comune (e in particolare da Giuseppe Bottasini, assessore all'ambiente) insieme ad Amsa, che si terrà sabato 22 giugno in biblioteca dalle 9 alle 11. Il tutor diventerà una figura di riferimento nei condomini. Potrà ottenere (gratuitamente) materiale divulgativo da distribuire ai vicini e organizzare incontri con gli altri abitanti, alla presenza di tecnici comunali e di Amsa, per spiegare le regole della differenziata.

Con l'occasione è stata ideato anche un metodo semplice ma efficace per dipanare i dubbi su dove gettare un particolare rifiuto: i "tutor" potranno scattare una foto al rifiuto e inviarla ad un numero riservato di Amsa, che esaminerà l'immagine e preparerà un cartello con la foto e la spiegazione dell'errore commesso, ricordando che errori come questo possono causare multe. Il cartello, che verrà inviato al "tutor", potrà poi essere esposto vicino ai bidoni.