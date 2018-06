Carne congelata male e niente certificati: multe da 6mila euro a macellerie e un market

Carabinieri e Nas in azione a Pioltello. Martedì mattina, i militari della tenenza insieme ai colleghi del nucleo antisofisticazione sanità hanno passato al setaccio due macellerie - una di Seggiano e una del quartiere Satellite - e un minimarket sempre nel quartiere Satellite, tutti di proprietà di cittadini stranieri.

All'interno della macelleria gli uomini dell'arma hanno trovato carne congelata male e alcune carenze strutturali nei locali del negozio. Problemi anche per l'altro macellaio e per il titolare del minimarket, che sono finiti nei guai per l'assenza dei documenti sulla "procedura di autocontrollo Haccp", le norme che garantiscono la sicurezza e la non contaminazione degli alimenti.

Al termine delle verifiche i carabinieri hanno emesso multe per seimila euro e hanno segnalate le violazioni all'Atts di zona.