Coppia giovanissima e insospettabile: marijuana e ketamina in casa per spacciare

Avevano in casa ketamina e marijuana: una coppia insospettabile è stata sorpresa dai carabinieri a Pioltello grazie alla segnalazione dei vicini di casa, che avevano sentito un litigio e hanno avvertito le forze dell'ordine. E' successo nella mattinata di venerdì 25 maggio.

I carabinieri, appena entrati nell'appartamento della coppia, sono stati investiti da forte odore di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha confermato i sospetti: nel bagno c'erano alcuni grammi di marijuana e anche 130 grammi di ketamina con 80 dosi già pronte. La ketamina è un anestetico commercializzato anche come farmaco, con effetti psichedelici.

Proprio per la notevole quantità di questa sostanza disponibile in casa, i due (un 22enne e una 19enne entrambi incensurati) sono stati arrestati e giudicati poi per direttissima dal Tribunale di Milano: tutt'e due sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.