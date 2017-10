Cercano di rubare all'interno dell'ex caserma dei carabinieri: arrestata banda di pregiudicati

Avevano rotto una finestra ed erano entrati nell'ex caserma dei carabinieri di Pioltello. Volvevano mettere a segno un furto, ma sono stati arrestati. È successo nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, nei guai cinque cittadini albanesi tra i 18 e i 21 anni, tutti pregiudicati e irregolari sul territorio italiano.

A notare i ladri è stato un residente che ha subito avvisato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello con i militari del nucleo operativo radiomobile di Cassano d'Adda che, prima, hanno cinturato l'immobile, poi, hanno fatto irruzione sorprendendo i cinque ladri.

Dagli accertamenti è emerso che uno di loro — K.M., 21 anni — era stato espulso dall'Italia nel 2015, ma era rientrato senza alcun permesso. Non solo: un altro ladro — B.B., 18 anni — è stato denunciato anche per ricettazione: era arrivato davanti all'ex stazione dei carabinieri in sella a una Bikemi rubata lo scorso 6 ottobre a Milano.

I ladri sono stati giudicati per direttissima dal tribunale di Milano. Per B.B. e K.M. è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per gli altri tre la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.