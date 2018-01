Esplosione a Pioltello, scoppia la gomma di una gru all'interno di una ditta: mega boato

Mattinata di paura, quella di sabato, a Pioltello, teatro di un'esplosione che è avvenuta all'interno della "Dsv", azienda di via Dante che si occupa di logistica e trasporti.

A scoppiare, stando alle prime informazioni, è stato lo pneumatico di una gru che in quel momento si trovava in uno dei capannoni della ditta. Il boato, fortissimo, è stato sentito in diverse parti della città e alcuni cittadini - i più vicini alla zona interessati dallo scoppio - hanno riferito di pavimenti e finestre "scossi" dall'esplosione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e un'ambulanza del 118, ma al momento non risultano feriti.