Riconosciuto in strada e controllato dai carabinieri, aveva soldi e hashish: arrestato

Un giovane è stato arrestato a Pioltello nel pomeriggio del 4 luglio: si tratta di un 27enne marocchino con alcuni precedenti. L'arresto è avvenuto da parte dei carabinieri di Cassano d'Adda che lo hanno riconosciuto in strada e controllato nella frazione di Seggiano.

Il 27enne aveva quaranta grammi di hashish e 85 euro in contanti di vario taglio. Non ha saputo giustificarne la provenienza ed è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo l'udienza con il rito direttissimo è stato trasferito a San Vittore.