Ricercato in Corea del Sud, arrestato a Pioltello durante un blitz in una casa occupata

I carabinieri hanno fatto irruzione, nella tarda mattinata di sabato, in una abitazione occupata abusivamente in via Cimarosa 3, nel quartiere "Satellite" di Pioltello, e hanno trovato cinque colombiani di età compresa tra i 31 e i 62 anni, tutti ufficialmente senza fissa dimora e irregolari in Italia, con grossi precedenti per furto.

Nell'abitazione i militari hanno trovato un pc e due hard disc rubati la sera di venerdì all'interno di un'auto parcheggiata in strada a Cernusco sul Naviglio. Poiché non è stato possibile "assegnare" materialmente il furto a qualcuno di loro, sono stati tutti denunciati per ricettazione e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Uno dei cinque, un 62enne, è stato però arrestato perché, da un controllo in banca dati, i carabinieri hanno scoperto che su di lui pende una richiesta di estradizione dalla Corea del Sud per un furto commesso a Seul nel 2014: il colombiano, in quell'occasione, aveva rubato la borsa ad una donna. Questi è stato quindi portato a San Vittore mentre i suoi connazionali sono stati portati all'ufficio immigrazione della questura di Milano per l'avvio della procedura di espulsione.