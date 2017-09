E' ai domiciliari ma va in giro per il paese in bici: arrestato

Doveva essere in casa, agli arresti domiciliari, ma è stato visto in strada in sella ad una bicicletta insieme ad un suo conoscente.

I carabinieri lo hanno visto e riconosciuto a Pioltello, in via don Amati, e lo hanno bloccato. L'uomo - 46 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio - si era allontanato dall'abitazione senza giustificazione, al di fuori degli orari consentiti. I carabinieri lo hanno quindi arrestato. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre.

Giovedì mattina il giudizio per direttissima al tribunale del capoluogo: il 46enne è stato nuovamente portato a casa per i domiciliari.