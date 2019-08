Apprezzamenti a una ragazza, il fidanzato li "accoltella": due 23enni feriti, uno gravissimo

Due ragazzi, evidentemente ubriachi, che esagerano con i "complimenti" a una giovane. Lei, stanca e forse spaventata, che chiama il suo fidanzato chiedendogli di intervenire. E lui, che in uno scatto d'ira e violenza, colpisce quei due stessi ragazzi con ferocia e poi si va a "costituire".

Sono questi i frame della serata di sangue e follia andata in scena giovedì a Pioltello, all'interno del parco di via Cilea. Tutto inizia verso le 19.30, quando due 23enni - uno peruviano e uno dell'Ecuador - cominciano a infastidire una 20enne di El Salvador, dedicandole "attenzioni", chiaramente sgradite, e facendole apprezzamenti. A quel punto è proprio lei a chiamare il fidanzato - un giovane italiano di ventisei anni, con precedenti - che in pochi minuti arriva al parchetto.

Due accoltellati a Pioltello

In un attimo la situazione precipita. I tre discutono pesantemente fino a quando il 26enne prende una bottiglia di vetro da terra, la spacca e si avventa sui due rivali. Il peruviano viene colpito all'avambraccio sinistro, mentre il suo amico dell'Ecuador rimedia un taglio alla pancia e uno molto profondo al volto.

I due vengono immediatamente soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale: il giovane del Perù finisce al pronto soccorso di Cernusco e se la cava con una prognosi di venti giorni, mentre l'ecuadoriano viene portato al San Raffaele, dove viene intubato e indotto in uno stato di coma a causa della gravissima emorragia. Poche ore dopo il 23enne si sveglia e riprende conoscenza, ma al momento è ancora ricoverato in terapia intensiva, anche se non dovrebbe essere più in pericolo di vita.

La serata dell'aggressore finisce invece nella tenenza dei carabinieri di Pioltello, dove è lui stesso a presentarsi per raccontare ciò che ha appena fatto. L'uomo è stato arrestato per lesioni gravissime, anche se l'accusa potrebbe essere riformulata.